Ключевым эпизодом дела стало задание от украинских кураторов изъять из тайника самодельное взрывное устройство и привести его в действие. Фото: УФСБ России по ДНР

Житель Макеевки приговорен к 23 годам колонии за госизмену. Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Никите Ковальчуку, признав его виновным по ряду статей УК РФ.

По данным УФСБ России по ДНР, Ковальчук действовал по заданию украинской разведки.

Житель Макеевки собирал разведданные и готовил теракт по заданию Киева УФСБ России по ДНР

- Установлено, что молодой человек по заданию ГУР МО Украины собирал сведения о местах расположения воинских частей в городе Макеевке, осуществлял разведку местности вблизи районного военкомата и следил за автомобилем российских военнослужащих, - заявили в ведомстве.

Ключевым эпизодом дела стало задание от украинских кураторов изъять из тайника самодельное взрывное устройство и привести его в действие. При попытке забрать взрывчатку в январе 2025 года жителя Макеевки задержали с поличным сотрудники УФСБ.

Суд назначил Никите Ковальчуку наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, также ему предстоит выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе прошел масштабный рейд по проверке мигрантов с участием Росгвардии

Правоохранители усилили контроль за миграционным режимом в ДНР (подробнее)