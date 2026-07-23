Сроки переоформления недвижимости в ДНР продлили до 2027 года

Владельцы недвижимости получили дополнительное время для урегулирования юридических вопросов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители ДНР получили долгожданную отсрочку в вопросе переоформления документов на недвижимость. Как сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков, принят закон, который продлевает сроки действия ряда документов, в том числе и тех, что касаются прав на недвижимое имущество.

- Долгожданная новость! Госдума приняла закон, который упрощает регистрацию автомобилей для жителей Донбасса и Новороссии, а также продлевает сроки действия некоторых документов, - отметил он.

Ранее предполагалось, что документы, выданные в ДНР до момента ее вхождения в состав России, утратят свою юридическую силу уже с июля текущего года. Эта новость вызывала обеспокоенность у многих собственников, которые не успели провести полную процедуру переоформления своих прав. Новое постановление дает владельцам недвижимости дополнительное время для урегулирования юридических вопросов.

- До 1 января 2027 года продлен срок действия документов на недвижимость, выданных в Республике до воссоединения с Россией. Ранее предполагалось, что их действие завершится уже 1 июля текущего года. Так что у тех, кто еще не успел переоформить имущество, есть дополнительное время сделать это без риска потерять права на него, - добавил глава Правительства.

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