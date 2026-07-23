В ДНР упростили сопровождение инвестпроектов

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Донецкой Народной Республике утвердили регламент сопровождения инвестиционных проектов. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.
По словам главы кабмина, главная цель нововведения - убрать лишние бюрократические барьеры и создать комфортные условия для предпринимателей. Теперь у инвесторов есть четкая «дорожная карта»: на каждом этапе - от подачи заявки до запуска проекта - они будут получать необходимую поддержку.
- Чтобы бизнес не спотыкался о бюрократию, а мог спокойно работать, - пояснил Чертков.
Корпорация развития Донбасса получила понятный алгоритм действий. В него входят все ключевые шаги: определение сроков, подготовка документов, консультации, подбор подходящих площадок, а также помощь в коммуникации с органами власти. Вся процедура стала прозрачной и предсказуемой для бизнеса.
Узнать подробности о регламенте и возможностях для инвесторов можно на Инвестиционном портале ДНР.
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