Жителям Иловайска вернут «Кольцевой» маршрут

Автобусы будут курсировать по будням. Фото (архив): Минтранс ДНР

В Иловайске восстановят работу важного автобусного маршрута. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- Хорошая новость для жителей Иловайска - с 3 августа возобновляется движение автобуса по муниципальному маршруту № 1И «АО «Жилкоп» - АО «Альянс», известному горожанам как «Кольцевой», - заявили в ведомстве.

Напомним, что маршрут перестал работать с 1 июля, когда частный перевозчик принял решение прекратить обслуживание линии. Это создало значительные неудобства для жителей города. После многочисленных обращений местной администрации и самих горожан Минтранс ДНР оперативно организовал восстановление транспортного сообщения.

Теперь обслуживанием маршрута займется предприятие «Макэлектротранс». Автобусы будут курсировать по будним дням через переулок Школьный.

Расписание отправлений:

от АО «Жилкоп»: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30;

от АО «Альянс»: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00.

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