Регистрацию автомобилей в ДНР упростили

В ДНР станет проще зарегистрировать автомобиль Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР станет проще зарегистрировать автомобиль - Госдума приняла соответствующий закон. Документ прошел второе и третье чтение на пленарном заседании.

По новым правилам, в 2026-2027 годах правительство сможет определять ситуации, когда машину, поставленную на учет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях либо на Украине до 31 декабря 2025 года, разрешат зарегистрировать в России без дополнительных трат. Владельцам не придется платить таможенные сборы, утилизационный сбор и госпошлину.

Еще одно упрощение - не нужно будет предъявлять диагностическую карту и таможенные документы, а также проходить проверку авто на соответствие техническим требованиям. Паспорт транспортного средства будут выдавать на бумаге.

Воспользоваться упрощенным порядком смогут россияне, которые живут или жили в новых регионах на момент их присоединения к России. Правила распространяются и на автомобили компаний, работающих в ДНР. Кроме того, под закон подпадает государственный транспорт - в том числе машины, переданные в казну или закрепленные за госучреждениями.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто получит землю в безвозмездное пользование в ДНР в 2026 году: полный перечень профессий и специальностей

Новый региональный закон позволяет получить в безвозмездное пользование на шесть лет земельные участки в ДНР в 2026 году (подробнее)