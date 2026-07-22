В Макеевке в детской школе искусств имени Ханжонкова проходит капитальный ремонт

Учреждение готово почти наполовину (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Макеевке в детской школе искусств № 2 имени Александра Ханжонкова ведутся капитальные ремонтные работы в рамках национального проекта «Семья». Об этом «КП Донецк» сообщили в Министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

— Учреждение больше двух десятилетий не видело капитального ремонта, — говорится в сообщении.

На сегодня строительная готовность объекта — 45 процентов. Рабочие подрядчика, приступившие к работам 15 мая, демонтировали мягкую крышу, частично заменили ее покрытие, сделали стяжку, установили разборные леса и отштукатурили фасадные элементы. Завезены материалы и леса для приведения в порядок фасада здания.

Капремонт продолжается по графику. Общая его проектная стоимость — 20 миллионов рублей.

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