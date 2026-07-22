В Мариуполе продолжается ремонт жилья по муниципальной программе

Фактически ремонт квартиры занял чуть больше трех недель. Фото: МАХ/Кольцов

Еще одной жительнице Мариуполя вручили ключи от квартиры, отремонтированной в рамках муниципальной программы на условиях софинансирования. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров. Ремонт в ней выполнили строители из Краснодарского края - специалисты компании «СДК-групп». Работы удалось завершить в рекордные сроки: на весь ремонт ушло чуть больше трех недель. За это время мастера установили новую сантехнику и межкомнатные двери, смонтировали натяжной потолок и выполнили другие необходимые работы. Квартира, пострадавшая в ходе боевых действий, теперь полностью готова к заселению.

- Сейчас в работе у этой строительной организации по контракту с нашим Департаментом капитального строительства порядка 40 квартир. Десять из них уже сдали, еще порядка десяти - на финальной стадии ремонта, - рассказал глава Мариуполя.

Напомним, что муниципальная программа позволяет жителям Мариуполя восстанавливать жилье при поддержке города. На сегодняшний день межведомственная комиссия одобрила свыше 400 заявлений горожан. Подать заявку на участие в программе в этом году можно в управах внутригородских районов - прием документов продлится до 1 августа.

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