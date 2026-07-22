Горловка участвует в проекте «Добрые города»

По итогам интенсива команды сформируют детальный план действий и наладят партнерские связи между городами. Фото: ТГ/Приходько

Делегация Горловки вместе с главой городского округа Иваном Приходько принимает участие во флагманском образовательном мероприятии «Добрые города», организованном Академией развития гражданского общества «Добрино» при поддержке Росмолодежи. Проект стартовал в Ханты Мансийске и станет отправной точкой для разработки программ по развитию социальной активности в муниципалитетах страны.

В проекте участвуют 80 представителей из 20 муниципалитетов России - от заместителей глав администраций до лидеров некоммерческих организаций. Первый образовательный модуль проходит с 21 по 24 июля в Национальном центре «Россия» в Югре.

Как отметил Иван Приходько, для команд это - важный старт: в ходе программы участники проанализируют потенциал своих территорий, выявят приоритетные направления работы, а также изучат успешные практики развития местных сообществ и возможности экосистемы Добро.рф.

- В итоге команды сформируют план дальнейших действий и выстроят партнерские связи между городами, которые станут основой для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных добрых проектов, - пояснил он.

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