В Мариуполе оптимизировали прием граждан по вопросам распределения жилья

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов посетил управу Орджоникидзевского района, чтобы оценить организацию приема граждан по вопросам распределения муниципального жилья.
В управе ведут прием жителей, получивших уведомления о предоставлении компенсационных квартир. Всего специалистам предстоит принять свыше тысячи человек. Для эффективной работы процесс выстроили в двух кабинетах, где консультации оказывают восемь специалистов. В среднем на работу с одним посетителем уходит около 20 минут.
Чтобы не допустить очередей и массового скопления людей, прием организован по предварительной записи: горожан приглашают в управу к конкретному дню и времени. По словам Антона Кольцова, такой подход делает процесс максимально эффективным, быстрым и комфортным для жителей.
Глава Мариуполя также напомнил, где горожане могут узнать о распределении квартир. Перечень с адресами утраченного жилья, владельцам которого распределены компенсационные квартиры, опубликован на сайте администрации городского округа. Кроме того, жители получили уведомления через СМС-сообщения.
Уточнить адрес предоставленной компенсационной квартиры можно в управах внутригородских районов - по месту регистрации утраченного жилья.
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