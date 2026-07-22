В Мариуполе оптимизировали прием граждан по вопросам распределения жилья

В среднем на работу с одним посетителем уходит около 20 минут. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов посетил управу Орджоникидзевского района, чтобы оценить организацию приема граждан по вопросам распределения муниципального жилья.

В управе ведут прием жителей, получивших уведомления о предоставлении компенсационных квартир. Всего специалистам предстоит принять свыше тысячи человек. Для эффективной работы процесс выстроили в двух кабинетах, где консультации оказывают восемь специалистов. В среднем на работу с одним посетителем уходит около 20 минут.

Чтобы не допустить очередей и массового скопления людей, прием организован по предварительной записи: горожан приглашают в управу к конкретному дню и времени. По словам Антона Кольцова, такой подход делает процесс максимально эффективным, быстрым и комфортным для жителей.

Глава Мариуполя также напомнил, где горожане могут узнать о распределении квартир. Перечень с адресами утраченного жилья, владельцам которого распределены компенсационные квартиры, опубликован на сайте администрации городского округа. Кроме того, жители получили уведомления через СМС-сообщения.

Уточнить адрес предоставленной компенсационной квартиры можно в управах внутригородских районов - по месту регистрации утраченного жилья.

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