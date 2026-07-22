Более 46 тысяч медиков работают в ДНР

Амбулаторная медицинская помощь оказывается населению в полном объеме. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников в ходе прямой линии рассказал о кадровой ситуации в системе здравоохранения региона.

По его словам, на сегодняшний день в медицинских организациях Республики работают 46 874 работника. Среди них - более 7 тысяч врачей и свыше 16 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

Несмотря на сохраняющуюся потребность в кадрах, система здравоохранения функционирует в штатном режиме. Амбулаторная медицинская помощь оказывается населению в полном объеме, плановые операции выполняются без приостановки.

Важным направлением работы остается повышение квалификации медработников. Специалисты учатся работать на современном диагностическом оборудовании, которое поступает в больницы Республики.

Для восполнения кадрового дефицита в рамках федерального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» была разработана региональная кадровая программа. Ее цель - повысить доступность медицинской помощи для жителей ДНР за счет ликвидации нехватки специалистов.

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