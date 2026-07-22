Юристам ДНР засчитают стаж, полученный до воссоединения региона с Россией

Государственная Дума приняла законопроект, который упрощает назначение на должность нотариуса в исторических регионах. Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который упрощает назначение на должность нотариуса для специалистов из воссоединенных регионов. Ключевое нововведение - учет прежнего стажа работы юристом.

Согласно новой редакции Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, претендентам на должность нотариуса будет засчитываться время работы по юридической специальности на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области - до даты принятия этих регионов в состав России.

- В стаж работы, указанный в пункте 2 части первой настоящей статьи, лицам, претендующим на замещение должностей нотариусов, учрежденных в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, засчитывается время работы по юридической специальности на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в Российскую Федерацию, - говорится в тексте документа.

Норма носит временный характер: она будет действовать до 1 января 2030 года. После этой даты стаж, приобретенный до воссоединения, учитываться не будет.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто получит землю в безвозмездное пользование в ДНР в 2026 году: полный перечень профессий и специальностей

Новый региональный закон позволяет получить в безвозмездное пользование на шесть лет земельные участки в ДНР в 2026 году (подробнее)