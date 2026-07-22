В ДНР за сутки уничтожили более 30 дронов ВСУ

Система «Купол Донбасса» нейтрализовала и уничтожила 32 дрона противника. Фото: Штаб обороны ДНР

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики успешно нейтрализовали значительное количество воздушных угроз со стороны ВСУ. Согласно данным Штаба обороны ДНР, в небе над Республикой были сбиты более трех десятков дронов.

В операции по обнаружению и уничтожению вражеских БПЛА были задействованы как средства ПВО, так и мобильные огневые группы. Их слаженные действия позволили обеспечить защиту воздушного пространства региона.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 32 дрона противника, - говорится в сообщении.

Представители Штаба обороны обратились к жителям с убедительной просьбой проявлять бдительность. В случае обнаружения фрагментов сбитых беспилотников или любых подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб. Это критически важно для обеспечения безопасности граждан.

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