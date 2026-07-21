Программа газификации ДНР расширена до 118 населенных пунктов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Количество населённых пунктов ДНР, включенных в региональную программу газификации, увеличили до 118. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Республики Владимир Ежиков.

Он отметил, что раньше в документе было 85 пунктов. Программу актуализировали на 2024–2033 годы и планируют дополнять. Финансирование также увеличили. Теперь ожидается, что оно превысит 105 миллиардов рублей.

В декабре 2024 года программа на 85 пунктов оценивалась почти в 96 миллиардов.

Ранее сообщалось, что голубое топливо в ДНР подведут к частному дому бесплатно. Масштабная программа газификации охватит 85 городов и поселков Донецкой Народной Республики. После освобождения Авдеевки и Курахова линия боевого соприкосновения отодвинулась на запад, что позволило приступить к восстановлению Донецко-Макеевской агломерации, долгое время находившейся под обстрелами ВСУ.

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