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НовостиОбщество21 июля 2026 15:21

Программа газификации ДНР расширена до 118 населенных пунктов

Финансирование газификации ДНР увеличено до 105 миллиардов рублей
Владислав ГУЩИН
Программа газификации ДНР расширена до 118 населенных пунктов

Программа газификации ДНР расширена до 118 населенных пунктов

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Количество населённых пунктов ДНР, включенных в региональную программу газификации, увеличили до 118. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Республики Владимир Ежиков.

Он отметил, что раньше в документе было 85 пунктов. Программу актуализировали на 2024–2033 годы и планируют дополнять. Финансирование также увеличили. Теперь ожидается, что оно превысит 105 миллиардов рублей.

В декабре 2024 года программа на 85 пунктов оценивалась почти в 96 миллиардов.

Ранее сообщалось, что голубое топливо в ДНР подведут к частному дому бесплатно. Масштабная программа газификации охватит 85 городов и поселков Донецкой Народной Республики. После освобождения Авдеевки и Курахова линия боевого соприкосновения отодвинулась на запад, что позволило приступить к восстановлению Донецко-Макеевской агломерации, долгое время находившейся под обстрелами ВСУ.

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