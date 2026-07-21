В Жовтневом районе Мариуполя готовятся к первому этапу застройки

Уже в октябре стартует масштабная стройка, а в начале 2028 года мариупольцы увидят комфортный благоустроенный район. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР переходят к активной фазе проекта комплексного развития территорий. Сейчас застройщик прорабатывает график мероприятий и готовится к началу строительно-монтажных работ - они затронут Жовтневый район Мариуполя. Об этом сообщили в Минстрое Республики.

Масштаб проекта внушительный. Согласно распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики, на территории района возведут здания общей площадью более 551 тысячи квадратных метров. Помимо жилья здесь появится полноценная социальная инфраструктура: школа, рассчитанная на 1000 учеников, и два детских сада, которые смогут принять 395 детей. Для медицинского обслуживания жителей построят врачебную амбулаторию.

Кроме того, проектом предусмотрены объекты коммерческой инфраструктуры - торговые помещения, а также удобная транспортная составляющая: постоянные парковки на 1337 мест и временные - на 1018 мест.

Договор о реализации проекта был заключен 6 апреля 2026 года между «Агентством инвестиционного развития Донбасса» и специализированным застройщиком «Ракитный». Уже в октябре стартует масштабная стройка, а в начале 2028 года мариупольцы увидят комфортный благоустроенный район.

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