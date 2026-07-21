Сенатор Волошин помог многодетной семье из Криничного

Семье привезли необходимые вещи. Фото: ТГ/Волошин

Сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин совместно с заместителем министра труда и социальной защиты ДНР Натальей Голомысовой, Уполномоченным по правам ребенка в ДНР Таисией Чернявской и представителями проекта «Код Непокоренных» доставили гуманитарный груз семье Виктории Костюк, проживающей в поселке Криничное.

На долю семьи выпали тяжелые испытания. В результате пожара в доме погибла старшая дочь Виктории Андреевны и ее ребенок - удалось спасти только второго малыша. Спустя год многодетная мама потеряла еще одного близкого человека: ее старший сын Александр, военнослужащий ВС РФ, погиб, исполняя воинский долг.

По словам сенатора, история семьи Костюк - одна из самых трагичных, с которыми ему приходилось сталкиваться. Чтобы хоть немного облегчить их положение, представители команды привезли необходимые вещи: шкаф, двухъярусную кровать, матрацы, одеяла, подушки и постельное белье. Кроме того, семье передали ноутбук - он поможет детям в учебе.

- Надеемся, это хоть немного облегчит бремя, выпавшее на долю этой семьи, - отметил Александр Волошин.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сделаем все, чтобы эта семья получила поддержку»: Детский омбудсмен в ДНР взяла на контроль судьбу ребят, эвакуированных из Родинского

Таисия Чернявская поздравила с днем рождения девочку Василису, которую ВС РФ эвакуировали из Родинского (подробнее)