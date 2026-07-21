Под ударом оказалось мирное население Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин резко осудил трагедию, которая произошла в Белгородской области. По его словам, целенаправленный удар украинского дрона по гражданскому автобусу 20 июля - это очередное злодеяние киевского режима.

Атака была совершена в районе, где отсутствуют и не могли находиться военные объекты: под удар попали исключительно мирные люди. В результате трагедии погибли пять человек, среди которых - ребенок. Эта деталь, как отметил сенатор, делает случившееся особенно чудовищным.

Еще 23 человека получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Александр Волошин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления, стойкости и сил, чтобы справиться с последствиями этой страшной атаки.

- Такие действия не имеют оправдания. Это целенаправленный террор против беззащитных людей. Уверен, что все виновные, отдавшие этот приказ и исполнившие его, понесут самое суровое и неотвратимое наказание, - подчеркнул сенатор.

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