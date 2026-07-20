В Мариуполе продолжают системное благоустройство общественных пространств

Коммунальные службы Мариуполя комплексно благоустраивают город. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина комплексно благоустраивают город. На минувших выходных коммунальщики сосредоточились на комплексной уборке дорог, озеленении и обновлении инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

Он отметил, что на кольце ДОСААФ специалисты выполнили ямочный ремонт. На отрезке от улицы Гавань Шмидта до улицы Апатова дорожное покрытие обновили с помощью асфальтобетонной крошки.

Отдельное внимание уделили безопасности дорог. На перекрестке проспекта Строителей и Ростовского переулка обновили дорожную разметку, а на пересечении улиц Куприна и 50 лет СССР установили новый дорожный знак. Кроме того, рабочие привели в надлежащее состояние остановки.

Кроме того, специалисты активно ухаживали за зелеными зонами. Рабочие зеленого строительства покосили траву вдоль основных проспектов и улиц города. Особый уход потребовался цветникам: на площади Ленина привели в порядок клумбы, а в сквере «200 лет Мариуполю», на площади Машиностроителей и возле памятника В. С. Бойко организовали регулярный полив растений.

Энергетики тоже включились в общую работу: они устранили неполадки в распределительных щитах и провели обрезку сухих веток. Помимо этого специалисты установили около 30 современных энергосберегающих светильников, что позволит повысить уровень освещенности улиц и снизить энергопотребление.

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