В ДНР проверили посевы на наличие вредителей

Посевы находятся в хорошем состоянии. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Специалисты «Донецкого» филиала Россельхозцентра провели масштабное обследование сельскохозяйственных угодий в ДНР. С начала года агрономы проверили на наличие вредителей более 606 тысяч гектаров посевов. Очаги заселения выявлены лишь на площади 31,95 тысячи гектаров, а обработку инсектицидами провели на 11,88 тысячи гектаров полей.

В регионе идет уборочная кампания. Под озимые культуры, включая пшеницу, в этом сезоне отведены 190,6 тысячи гектаров земель. Первые партии собранного урожая уже прошли экспертизу: агрономы подтвердили их высокое качество.

В Россельхозцентре добавили, что из-за холодной зимы и возвратных заморозков популяция мышей на полях значительно сократилась, сейчас показатель составляет всего 0,99 жилой норы на гектар. Для сравнения: уровень экономического порога вредоносности (ЭПВ) составляет 50 жилых нор на гектар. Так что угроза со стороны грызунов сейчас минимальна.

Кроме того, специалисты обследовали посевы на присутствие других опасных вредителей - злаковой тли, пьявицы, хлебной жужелицы, зимнего зернового клеща и трипсов. По всем этим видам уровень ЭПВ не превышен.

- Посевы находятся в хорошем состоянии, - заключили в Россельхозцентре.

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