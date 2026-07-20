В ДНР выпускники могут выбрать вуз через цифровые сервисы

В ДНР стартовала приемная кампания в вузы Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР стартовала приемная кампания в вузы. Абитуриентам доступны разные способы подачи документов. Об этом сообщили в Минцифры Республики.

Подать документы можно тремя способами: дистанционно через сервисы «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» через Госуслуги, очно в учебном заведении либо по почте.

На портале абитуриент сможет не только подобрать специальность и вуз с учетом своих индивидуальных потребностей, но и отслеживать статус заявления, а также направить документы для зачисления. Развитие таких цифровых решений ведется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В ведомстве добавили, что в этом году сразу пять выпускников ДНР получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Три стобалльника - из Донецка: Павел Янн (химия), Артем Скородед (математика) и Богдан Белоусов (физика). Еще два отличника - из Мариуполя: Николай Демченко (история) и Денис Лавчи (биология).

Особого внимания заслуживает также успех одного из педагогов: учитель химии донецкой школы № 64 Татьяна Козлова в ходе диагностики для педагогов, организованной в формате ЕГЭ, с первой попытки набрала 100 баллов. В Минцифры подчеркнули, что именно такие наставники помогают школьникам раскрывать способности и уверенно добиваться высоких результатов.

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