В течение всего дня ожидается ясная безоблачная погода. Фото: ТГ/Кулемзин

В субботу жители и гости столицы ДНР смогут насладиться по-настоящему летней погодой. Синоптики обещают ясное небо, отсутствие осадков и комфортную температуру, что делает этот день идеальным для прогулок и отдыха. Расскажем, какой будет погода в Донецке 18 июля 2026 года.

Температура воздуха

Утренние часы порадуют прохладой, столбики термометров покажут от +15-16°C. Ближе к полудню воздух прогреется до +24-26°C, а ночью температура снизится всего на несколько градусов, оставшись на комфортном уровне - около +20-22°C.

Осадки

В течение всего дня ожидается ясная безоблачная погода. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-3 метра в секунду, иногда усиливаясь до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы - около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

18 июля по народному календарю - Афанасьев день. Православная церковь в этот день чтит преподобного Афанасия Афонского, жившего в X веке. В народе этот день также называли Месяцевым, так как считалось, что Луна в эту дату обладает особой силой. Верили, что ночное светило способно наполнить дом позитивной энергией и повлиять на судьбу человека. Поэтому 18 июля старались бодрствовать до полуночи, чтобы получить от Луны заряд жизненных сил на весь год.

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