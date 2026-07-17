Жителям Донецка пояснили, чем грозит купание в местных водоемах

Местные водоемы непригодны для купания. Фото: Администрация Донецка

Администрация Донецка обратилась к жителям и гостям города с настоятельной просьбой не купаться в местных водоемах. Причина - ухудшение качества воды: из-за жары в некоторых водоемах началось цветение, которое сопровождается заморными явлениями.

Как пояснили в мэрии, цветение воды - это не просто эстетическая проблема: оно серьезно нарушает экологический баланс. Из-за бурного роста водорослей падает рыбопродуктивность, а сам водоем становится непригодным для отдыха и даже для использования воды в технических нуждах.

Когда водоросли начинают отмирать и разлагаться, в воде резко понижается уровень кислорода - его нехватка приводит к гибели рыбы. Параллельно в водоеме появляются неприятные запахи, а в самой воде накапливаются потенциально опасные вещества и микроорганизмы.

- Санитарно-микробиологические исследования выявили, что вода в водных объектах Донецка не соответствует стандартам безопасности и безвредности для человека, - отметили в мэрии.

В связи с этим администрация города настоятельно рекомендует жителям и гостям Донецка воздержаться от купания в местных водоемах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке запретили купаться в городских водоемах

Водоемы в Донецке не оборудованы для купания и могут представлять серьезную опасность для жизни (подробнее)