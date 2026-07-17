Жителям Донецка пояснили, чем грозит купание в местных водоемах

Администрация Донецка обратилась к жителям и гостям города с настоятельной просьбой не купаться в местных водоемах. Причина - ухудшение качества воды: из-за жары в некоторых водоемах началось цветение, которое сопровождается заморными явлениями.
Как пояснили в мэрии, цветение воды - это не просто эстетическая проблема: оно серьезно нарушает экологический баланс. Из-за бурного роста водорослей падает рыбопродуктивность, а сам водоем становится непригодным для отдыха и даже для использования воды в технических нуждах.
Когда водоросли начинают отмирать и разлагаться, в воде резко понижается уровень кислорода - его нехватка приводит к гибели рыбы. Параллельно в водоеме появляются неприятные запахи, а в самой воде накапливаются потенциально опасные вещества и микроорганизмы.
- Санитарно-микробиологические исследования выявили, что вода в водных объектах Донецка не соответствует стандартам безопасности и безвредности для человека, - отметили в мэрии.
В связи с этим администрация города настоятельно рекомендует жителям и гостям Донецка воздержаться от купания в местных водоемах.
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