Команда «Животные в городе» спасает и лечит беспризорных собак в Донецке

Если вы готовы подарить животному дом, заботу и внимание, свяжитесь с диспетчерской службой «Животные в городе». Фото: Администрация Донецка

Служба «Животные в городе» продолжает спасать бездомных собак в Донецке. Как сообщили в администрации города, специалисты ежедневно занимаются отловом четвероногих, оказанием им необходимой ветеринарной помощи и поиском для них новых хозяев.

За прошедшую неделю с городских улиц были отловлены 113 беспризорных животных, которым требовалась помощь. Значительная часть подопечных уже получила необходимое медицинское сопровождение: 40 питомцев временного приюта прошли стерилизацию и вакцинацию.

В мэрии призывают жителей города не оставаться равнодушными к судьбе бездомных «хвостиков». Каждый может внести свой вклад в доброе дело и помочь питомцам обрести любящую семью. Если вы готовы подарить животному дом, заботу и внимание, свяжитесь с диспетчерской службой «Животные в городе» по телефону: +7 949 325-38-22.

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