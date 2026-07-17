Студенты из ДНР вошли в топ лучших участников Всероссийского проекта «Моя река»

Всего в проекте участвуют студенты из 24 профильных вузов. Фото (архив): ЕИПП РФ

Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры - филиала НИУ МГСУ - вошли в число сильнейших участников VIII сезона Всероссийского образовательного проекта «Моя река». Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования РФ.

В рамках курса «Комплексное развитие прибрежных территорий» обучение прошли порядка 200 слушателей. Ключевым этапом стала проверка знаний: участникам предстояло ответить на 140 вопросов. Высший балл сумели набрать семь студентов и кураторов, среди которых оказались и учащиеся из ДНР.

Программа повышения квалификации, разработанная специалистами Единого института, включала 17 специализированных лекций по проектированию прибрежных зон. В создании образовательного контента приняли участие 10 экспертов - они подготовили более 400 минут эксклюзивных материалов. Всего в курсе участвовали студенты из 24 профильных вузов.

В результате обучения были разработаны 59 авторских концепций по развитию прибрежных территорий Донецка - их подготовили сами студенты на основе полученных знаний.

- Защита студенческих проектов-финалистов перед жюри и церемония награждения состоится осенью 2026 года, - заявили в ЕИПП РФ.

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