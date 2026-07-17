В ДНР планируют увеличить налоги для трудовых мигрантов

Мера направлена на более точный учет специфики местного рынка труда и на повышение прозрачности налоговых платежей со стороны иностранцев (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР могут повысить налоги для трудовых мигрантов. В Народном Совете Республики обсуждают проект закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Донецкой Народной Республике, на 2027 год».

- Цель проекта закона - совершенствование налогового администрирования доходов иностранных граждан, - заявил председатель комитета Народного Совета по бюджету, финансам и налоговой политике Юрий Афендиков.

Сейчас иностранцы, работающие в России по патентам, платят НДФЛ в фиксированном базовом размере - 1200 рублей в месяц. Итоговая сумма налога формируется путем умножения этой базовой величины на общий коэффициент, установленный на федеральном уровне, а также на региональный коэффициент - если он утвержден местными властями. В ДНР до настоящего времени регионального коэффициента не было.

Если законопроект будет одобрен, в Республике введут собственный региональный коэффициент. Это напрямую повлияет на размер ежемесячных налоговых отчислений мигрантов и позволит увеличить поступления в региональный бюджет.

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