Сбер открыл 31-й полноформатный офис в ДНР, Запорожье и Херсонской области

Фото: пресс-служба Сбербанка

Это первое отделение банка в городе и 31-е – в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Новый офис обслуживает как физических, так и юридических лиц, предоставляя полный спектр современных финансовых и нефинансовых услуг.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Сегодня в ДНР, Запорожской и Херсонской областях работает уже 31 полноформатный офис – Сбер последовательно наращивает присутствие в новых регионах. Открытие первого офиса в Новоазовске – важный этап нашей стратегии. В исторических регионах нашим клиентам уже доступны 340 банкоматов и более 16 тысяч платёжных терминалов, 90% из которых поддерживают оплату по биометрии. Универсальный формат нового офиса гарантирует современный, технологичный и надёжный сервис для всех категорий клиентов».

Василий Овчаров, Глава Новоазовского муниципального округа:

«В городе Новоазовске открылось современное универсальное отделение. Это комфортное пространство, где население может получить любые банковские услуги. Офис обслуживает и физических, и юридических лиц, что особенно важно для развития нашего муниципального округа и малого бизнеса».