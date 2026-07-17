В пятницу жителей и гостей столицы ДНР ожидает ясный и солнечный день. Фото: ТГ/Кулемзин

В пятницу жителей и гостей столицы ДНР ожидает ясный и солнечный день. По данным синоптиков, осадков не предвидится. Расскажем, какой будет погода в Донецке 17 июля 2026 года.

Температура воздуха

День обещает быть комфортным. Утром термометры покажут +18-19°C. Днем воздух прогреется до +24-25°C. Ночью температура снизится совсем незначительно - ожидается около +19-20°C.

Осадки

Будет малооблачно, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северного направления, его скорость составит 3-4 метра в секунду, с возможными кратковременными порывами до 9-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 741-742 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 17 июля - день Андрея Налива. Название связано с тем, что к этому времени в полях наливались зерновые: колосья тяжелели от зерна, особенно овес. Крестьяне с надеждой смотрели на урожай и верили, что дождь в этот день - особое благословение: его называли «андреевским» и считали, что он напоит озимые и обеспечит обильный урожай. В православной традиции в этот день вспоминают иконописца Андрея Рублева.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке благоустраивают набережную реки Кальмиус

Набережная реки Кальмиус – это одно из самых любимых мест жителей Донецка (подробнее)