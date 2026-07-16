В четверг в столице ДНР ожидается жаркий, но пасмурный день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В четверг в столице ДНР ожидается жаркий, но пасмурный день. Синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла днем и грозовые дожди. Расскажем, какой будет погода в Донецке 16 июля 2026 года.

Температура воздуха

День начнется с комфортной температуры: утром воздух прогреется до +20-21°C. К полудню термометры покажут +26-28°C. Ночью жара не спадет полностью: ожидается +21-23°C.

Осадки

Облачность будет держаться в течение всего дня. Во второй половине суток велика вероятность дождя с грозой. Ветер преимущественно северо-западного направления будет дуть со скоростью 2-3 м/с, возможны порывы до 10 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит около 742-743 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

16 июля по народному календарю - Маков день. В православной традиции в эту дату вспоминают святых Мокия и Марка. Название праздника связано с созвучием имен святых со словом «мак»: к середине июля как раз наступало время его сбора.

На Руси мак считали особенным, почти священным растением. Семена, собранные 16 июля, по поверьям, обладали особой силой - их бережно хранили весь год. В этот день крестьяне старались завершить сенокос до начала дождей. Народная поговорка отражала суть дня: «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает».

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