В ДНР поздравили с 90-летием легенду Донецкой филармонии Элеонору Шавло

Заслуженная артистка России, легенда Донецкой филармонии Элеонора Шавло празднует 90-летний юбилей. Фото: ТГ/Желтяков

Легенда Донецкой филармонии Элеонора Шавло празднует 90-летний юбилей. Ее многолетняя творческая деятельность стала важной частью культурной истории Донбасса: более шести десятилетий артистка дарит зрителям искусство слова и выступает с выдающимися музыкантами современности.

Вклад Элеоноры Шавло в развитие культуры отмечен высокими наградами - званием «Заслуженный артист России», медалью «За трудовую доблесть», а также Почетной грамотой Главы ДНР.

С юбилеем прославленную артистку поздравил министр культуры Республики Михаил Желтяков. Он выразил ей глубокую признательность за верность искусству и Донбассу.

- Пусть каждый новый день приносит радость, а овации зрителей звучат для Вас так же часто, как и прежде. Крепкого здоровья и долгих лет жизни! - пожелал Желтяков.

Ярким событием в честь юбилея артистки станет творческий вечер «Бенефис в кругу друзей», который пройдет 19 сентября в Аметистовом зале Донецкой филармонии. Министр культуры пригласил всех любителей искусства посетить мероприятие и лично оценить уникальный талант Элеоноры Шавло.

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