В Мариуполе запустили удобный цифровой гид для туристов

Мариуполь становится удобнее для гостей. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе запустили новый навигационный гид «Знакомство с городом». Об этом сообщили в городской администрации.

Теперь гостям будет проще ориентироваться на месте: с 13 июля по 7 августа на цифровых платформах «Азовская параллель | Туризм Мариуполь» (в МАХ и ВКонтакте) будут опубликованы подробные обзоры по четырем районам города. Такой подход поможет путешественникам заранее продумать маршруты и не тратить время на поиски нужной информации.

Важная особенность гида - он не просто предоставляет список достопримечательностей Мариуполя. Помимо культурных объектов, парков и храмов, в материалах есть данные о транспортной доступности: так туристы смогут лучше спланировать свои поездки и избежать лишних сложностей.

Расписание выпусков продумано по неделям: сначала гостям расскажут про Жовтневый район (13-17 июля), затем - про Орджоникидзевский (20-24 июля), далее очередь Ильичевского (27 июля - 1 августа) и, наконец, Приморского района (3-7 августа).

- Этот проект станет важным шагом в создании позитивного туристического образа Мариуполя, делая его более открытым, удобным и привлекательным для всех путешественников, - подчеркнули в администрации города.

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