В ДНР возможны перебои с водой из-за нестабильной работы энергосистемы

Подача воды может осуществляться с ограничениями либо не доходить до отдельных адресов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Вода Донбасса» предупредила о возможных перебоях с водой в ряде населенных пунктов ДНР. Причиной стали нестабильная работа энергосистемы и повторное обесточивание ряда объектов водоснабжения 15 июля.

Ограничения могут затронуть жителей Донецка, Макеевки, Енакиево, Юнокоммунаровска, Дебальцево, Углегорска, Ждановки, Кировского, Шахтерска, Горловки, Докучаевска и Волновахи.

На предприятии подчеркнули, что специалисты работают на местах круглосуточно, а аварийные бригады находятся в состоянии полной готовности - они смогут оперативно запустить объекты, как только появится возможность. Там, где это технически допустимо, весь объем воды, накопленный в резервуарах, будет распределен в полном объеме.

При этом из-за сохраняющейся нестабильности в работе энергосистемы подача воды может осуществляться с ограничениями либо не доходить до отдельных адресов. В «Воде Донбасса» просят жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 88 тысяч абонентов в Донецке остались без света

В Донецке обесточены почти 800 трансформаторных подстанций (подробнее)