Первая семья из Шахтерска переехала из аварийного жилья в новую квартиру

На первом этапе программы в ДНР планируют переселить 254 человека из 18 аварийных домов. Фото (архив): Минстрой ДНР

В ДНР приступили к практическому этапу программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда: в конце июня ключи от нового жилья получила первая семья из Шахтерска. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Там уточнили, что для проживания семьи подобрали новое комфортное место.

- Им предоставили благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре города, - заявили в ведомстве.

Программа переселения реализуется в регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансовая поддержка предоставляется из федерального бюджета через ППК «Фонд развития территорий».

На первом этапе (2025-2026 годы) в ДНР планируется переселить 254 человека, проживающих в 18 аварийных домах. Общая площадь подлежащего расселению жилого фонда составляет 6,3 тысячи квадратных метров. Эти дома были обследованы и официально признаны аварийными в 2024 году.

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