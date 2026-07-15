Во второй половине дня синоптики не исключают дождь с грозой. Фото: ТГ/Кулемзин

В среду в столице ДНР ожидается пасмурный день с вероятностью осадков. Синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла днем и дожди с грозой. Расскажем, какой будет погода в Донецке 15 июля 2026 года.

Температура воздуха

Утром столбики термометров покажут +19-20°C. Днем воздух прогреется до +26-28°C. Ночью температура останется на комфортном уровне - прогнозируется около +22-24°C.

Осадки

Ожидается переменная облачность. После обеда синоптики не исключают дождь с грозой. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, его скорость составит 2-3 м/с, с возможными порывами до 5-6 м/с.

Атмосферное давление

Давление будет в пределах нормы - около 741-742 мм ртутного столба.

Народный календарь

15 июля по народному календарю отмечается праздник Берегини, олицетворяющей материнское начало, дарующее жизнь всему сущему и изобилие земных благ. В славянской мифологии Берегиня почиталась как могущественная покровительница, чьей заботой было сотворено все живое.

Она считалась хранительницей рода, семейного благополучия и плодов земли. С ней тесно ассоциировалась белоствольная береза. Это священное дерево символически высаживали у жилищ, чтобы оно служило надежным щитом от всего плохого. В период распространения христианства образ Берегини стал отождествляться с Богородицей, и этот день стали именовать Сырой Богородицей, а торжество получило еще одно название, связанное с празднованием Положения честной ризы Пресвятой Богородицы в константинопольском храме Влахерны.

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