Шахматист из Мариуполя стал чемпионом ДНР по адаптивному спорту

Мариуполец Вячеслав Фесенко одержал победу во всех сыгранных партиях и заслуженно стал чемпионом ДНР. Фото: max.ru/nmrpl

Житель Мариуполя Вячеслав Фесенко стал чемпионом ДНР по адаптивному спорту в дисциплине «шахматы». Об этом сообщили в администрации города.

Чемпионат объединил спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата), которые приехали из разных уголков ДНР. В таких состязаниях особенно важны не только стратегическое мышление и расчет, но и эмоциональная устойчивость, умение сохранять концентрацию в напряженной обстановке.

Вячеслав Фесенко сумел продемонстрировать именно такой уровень мастерства и одержал уверенную победу во всех сыгранных партиях. Его игра отличалась выверенной тактикой и последовательностью ходов, а сам спортсмен проявил исключительную силу воли и самообладание.

- Вячеслав продемонстрировал блестящую тактику и стальной характер, а его победа стала убедительным доказательством того, что интеллект и сила воли не знают физических ограничений, - отметили в администрации Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе проводят уличные тренировки для горожан

Мариупольцы занимаются спортом на свежем воздухе (подробнее)