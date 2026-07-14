Один мирный житель погиб и еще шесть пострадали в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 14 июля в результате атак ударных БПЛА ВСУ в Республике погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения.

По его словам, трагедия произошла в Амвросиевском муниципальном округе. Недалеко от поселка Лисичье дрон атаковал грузовой автомобиль. В результате погиб водитель - мужчина. В этом же округе, в селе Успенка, при ударе БПЛА по грузовому автомобилю ранения средней степени тяжести получил мужчина 1996 года рождения.

В городском округе Шахтерск на автодороге Кировское - Шахтерск пострадал мужчина 1961 года рождения - во время атаки дрона он находился в легковом автомобиле.

В Енакиево украинский беспилотник ударил по жилому дому: тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения, ранения средней тяжести - мужчина 1965 года рождения.

На трассе Н-20 в городском округе Докучаевск при атаке на грузовой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1983 года рождения.

На трассе «Донецк - Горловка» в Ясиноватском округе при ударе беспилотника по грузовому автомобилю пострадал мужчина 1968 года рождения.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, в результате атак в ДНР повреждены два жилых дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также пострадали автобус, шесть грузовых и три легковых автомобиля. Инциденты зафиксированы в городских округах Макеевка, Горловка, Шахтерск, Докучаевск, Енакиево, Мариуполь, а также в Волновахском, Амвросиевском и Ясиноватском муниципальных округах.

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