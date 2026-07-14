Мозаичные панно появятся в парках и дворах Мариуполя

«Арнаутовская мозаика» из Мариуполя вошла в топ-20 лучших практик ДНР. Фото: max.ru/nmrpl

Проект «Арнаутовская мозаика: женское тепло в монументальном искусстве» из Мариуполя вошел в топ-20 лучших практик ДНР по итогам республиканского этапа марафона «Сделано женщинами». Из 47 представленных на конкурс проектов эксперты выделили ее в числе сильнейших, и теперь она представит Республику на региональной стратегической сессии. Об этом сообщили в Мариупольском отделении партии «Единая Россия».

Суть идеи заключается в создании в Мариуполе так называемых «точек тепла»: участницы проекта будут оформлять мозаичными панно городские парки и дворы. Для работ используют керамику и плитку, собранную горожанами, - так называемые «осколки памяти». Таким образом, в каждом панно отразится частичка истории города и его жителей.

- Проект сочетает в себе арт-терапию, благоустройство города и сохранение исторической памяти о великом мариупольце Викторе Арнаутове, - пояснили организаторы.

Сейчас проект находится на стадии доработки: команда готовит презентацию для участия в региональной сессии. Если практика успешно пройдет этот этап, ее направят на федеральный уровень - для масштабирования в рамках деятельности партии «Единая Россия» по всей стране.

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