Во вторник в столице ДНР ожидается жаркая погода, при этом местами возможны осадки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник в столице ДНР ожидается жаркая погода, при этом местами возможны небольшие осадки. Расскажем, какой будет погода в Донецке 14 июля 2026 года.

Температура воздуха

Утро будет умеренно теплым: температура составит +17-19°C. К полудню воздух прогреется до +24-27°C. Ночью температура тоже останется комфортной - прогнозируется около +23-24°C, что сохранит ощущение летнего тепла даже после захода солнца.

Осадки

Ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер ожидается преимущественно западного направления со скоростью 2-3 метра в секунду, с кратковременными порывами до 7-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы - около 741-742 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 14 июля отмечают Летние Кузьминки - день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, живших в Риме при царе Карине. На Руси праздник считался женским: после завершения основных полевых работ девушки и женщины собирались на посиделки, навещали друг друга, устраивали общие застолья с песнями и разговорами.

К середине июля традиционно созревали малина, крыжовник и другие ягоды, поэтому важной частью дня становился их сбор и заготовка - варили варенье, делали компоты и морсы. Считалось, что продукты, приготовленные именно в этот день, получаются особенно вкусными и качественными. Также селяне начинали готовиться к осенним работам: чинили инвентарь, осматривали амбары и погреба, чтобы заранее предусмотреть все потребности будущего сезона.

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