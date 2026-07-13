В Мариуполе обсудили сотрудничество предпринимателей с торговыми сетями

В Мариуполе выстраивают открытый диалог между бизнесом и властью. Фото: max.ru/nmrpl

В администрации городского округа Мариуполь прошла встреча местных предпринимателей с представителями Минпромторга ДНР и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Речь шла о выстраивании сотрудничества между местными товаропроизводителями и торговыми сетями. Кроме того, стороны детально рассмотрели механизмы взаимодействия бизнеса с органами исполнительной власти и местного самоуправления - в том числе вопросы, связанные с административной поддержкой, прозрачностью процедур и оперативным решением возникающих сложностей.

Итоги встречи прокомментировал заместитель главы городского округа Мариуполь Игнат Яремчук. Он подчеркнул важность создания постоянной площадки для открытого диалога предпринимателей и власти.

- Создание такой площадки для диалога на базе администрации округа поспособствует плодотворному сотрудничеству в интересах города, развитию его промышленного потенциала и инвестиционной привлекательности, - заявил Яремчук.

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