В Мариуполе готовят схему размещения киосков и павильонов

На первом заседании профильной рабочей группы специалисты предварительно согласовали 84 локации. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе работают над схемой размещения нестационарных торговых объектов - киосков, павильонов и сезонных точек. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он отметил, что в городе намерены поддержать местный бизнес и при этом сохранить эстетичный вид улиц.

На первом заседании профильной рабочей группы специалисты предварительно согласовали 84 локации. При определении подходящих мест они учитывали несколько факторов: плотность населения в различных микрорайонах, интенсивность пешеходного трафика, близость к транспортным узлам, а также потребности самих горожан в тех или иных товарах.

Работа над схемой продолжается: специалисты в плановом порядке выявляют, проверяют и включают в проект новые перспективные площадки.

- Как только документ будет окончательно утвержден, опубликуем его в официальных источниках, - заявил глава Мариуполя.

После публикации схемы местные предприниматели смогут ознакомиться с перечнем доступных локаций и в установленном законом порядке подать заявки на размещение своих торговых точек.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе продолжают благоустраивать любимые места отдыха горожан

В Театральном сквере Мариуполя провели большой субботник (подробнее)