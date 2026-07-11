Серебряные медали достались донецкому «Шахтеру». Фото: ТГ/Волошин

Молодежный состав донецкого «Шахтера» стал серебряным призером «Международного Кубка Дружбы», что прошел в Москве в рамках проекта «Код непокоренных». Об этом сообщил сенатор России от ДНР Александр Волошин.

В турнире приняли участие восемь юношеских команд из России, Сербии и Абхазии. По словам сенатора, два дня соревнований еще раз доказали, что спорт действительно объединяет: борьба на поле была яркой, честной и бескомпромиссной. Победу в турнире одержала сборная Абхазии, серебро досталось донецкому «Шахтеру», а бронзовые медали завоевал московский «Луч».

Молодежный состав «Шахтера» взял серебро на «Международном Кубке Дружбы» в Москве t.me/voloshin_alexander

- Горжусь нашими ребятами, которые вновь показали настоящий характер, командный дух и волю к победе, - отметил сенатор.

Он также подчеркнул особую ценность проекта «Код непокоренных»: по мнению Волошина, такие инициативы создают пространство для общения молодежи, помогают разрушать стереотипы и укреплять доверие, ведь «язык спорта понятен каждому».

Для участников турнира подготовлена насыщенная культурная программа: они познакомятся с Москвой, прогуляются по знаковым местам столицы, посетят футбольный клуб «Спартак» и встретятся с сербским футболистом Срджаном Бабичем.

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