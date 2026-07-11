В Мариуполе вручили дипломы выпускникам ПГТУ

В Мариуполе состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Приазовского государственного технического университета - филиала Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Документы об окончании вуза получили 450 молодых специалистов.
Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил выпускников и отметил, что большая часть из них планирует остаться работать в городе. По его словам, квалифицированные кадры - строители, инженеры, технологи - крайне востребованы для современного Мариуполя.
- Диплом ПГТУ - это знак качества и прочный фундамент для успешной карьеры. Уверен, что энергия и знания наших выпускников станут мощным импульсом для дальнейшего восстановления и развития родного города, - подчеркнул он.
Сегодня ПГТУ развивается как часть ведущего инженерно-строительного вуза страны: образовательные программы университета учитывают потребности региональных кластеров, а обучение тесно связано с практикой - студенты участвуют в реальных научно-исследовательских проектах и проходят стажировки на крупнейших предприятиях. Кроме того, в партнерстве с Санкт-Петербургским политехническим университетом в вузе внедряют технологии виртуальной и дополненной реальности.
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