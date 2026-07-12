Ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь с грозой. Фото: ТГ/Кулемзин

В воскресенье в столице ДНР ожидается жаркий и пасмурный день. По прогнозам синоптиков, не исключены осадки: местами может пройти дождь с грозой. Расскажем, какой будет погода в Донецке 12 июля 2026 года.

Температура воздуха

Утром столбики термометров покажут +17-19°C. Днем воздух прогреется до +25-27°C. К ночи похолодание будет незначительным - ожидается около +21-22°C.

Осадки

Прогнозируется переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь с грозой. Ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 3-4 метра в секунду, местами возможны порывы до 9-10 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - примерно 744-745 мм ртутного столба.

Народный календарь

12 июля православные верующие отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а в народном календаре эту дату называют Петров день или Петр Солнцеворот.

С этим днем связано немало примет, касающихся погоды и урожая. Считалось, что до Петрова дня косить траву не стоит - она еще не набрала силы. А вот с 12 июля начинали сенокос. Дождь в Петров день предвещал трудности с заготовкой сена - трава могла сгнить, но для зерновых культур такая погода считалась благом: верили, что будут полные закрома. Если же дождь шел трижды за день, это сулило особенно богатый урожай.

Ясная и жаркая погода в Петров день, по народным поверьям, обещала теплый остаток лета. В то же время сильная жара именно 12 июля считалась предвестником суровой зимы и морозного Рождества.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агрономы оценили качество озимой пшеницы нового урожая в ДНР

В ДНР началась уборка озимых зерновых культур (подробнее)