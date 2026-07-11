Житель Шахтерска инсценировал нападение, чтобы подставить соперника

За заведомо ложный донос мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото (архив): МВД по ДНР

Житель Шахтерска оказался под следствием из-за попытки обмануть полицию. Мужчина хотел отомстить новому избраннику своей бывшей возлюбленной и для этого инсценировал нападение на себя. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

В отдел полиции поступило заявление: горожанин утверждал, что незнакомый мужчина во время внезапного конфликта несколько раз ударил его ножом по пальцам. Перед тем, как принять заявление, правоохранители предупредили заявителя об уголовной ответственности за ложные показания (ст. 306 УК РФ). Однако мужчина проигнорировал предупреждение и настаивал на том, что его слова - правда.

В ходе проверки полицейские выяснили, что никакого нападения не было.

- Оперативники установили, что заявитель самостоятельно нанес себе телесные повреждения, чтобы отомстить новому избраннику возлюбленной. Мужчина решил инсценировать нападение и предоставил полиции заведомо ложные сведения, - заявили в МВД.

Теперь ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 306 УК РФ. За заведомо ложный донос мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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