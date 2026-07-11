Мошенники в ДНР заставляют жителей «декларировать» свои сбережения

Мошенники становятся все изощреннее Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР набирает обороты новая мошенническая схема, построенная на запугивании граждан необходимостью «задекларировать» свои сбережения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Республике.

Раньше аферисты чаще всего использовали сценарий с ложными сообщениями о ДТП, в которые якобы попали близкие жертвы. Под предлогом срочной помощи они выманивали деньги у доверчивых людей. Со временем граждане стали распознавать эту уловку, и преступники переключились на другие схемы.

Сейчас одним из главных инструментов обмана стала так называемая «декларация средств». Мошенники звонят людям и сообщают, что все имеющиеся сбережения обязательно нужно «задекларировать», а любые «незадекларированные» деньги будут изъяты представителями силовых структур. Испуганные и растерянные жертвы сами передают свои наличные курьерам, которые затем переводят средства на счета организаторов преступной схемы.

- Помните: словосочетание «декларация денег», как и «безопасный счет» является четким признаком мошенников. Когда слышите эти слова - сразу заканчивайте разговор и обращайтесь в полицию по телефону 102, - подчеркнули в МВД по ДНР.

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