Чем «полнее» оберег, тем сытнее жизнь семьи: Жителей Мариуполя научили изготавливать необычные куклы

Для пожилых мариупольцев мастер-класс стал не только возможностью прикоснуться к культурному наследию, но и полезной практикой для здоровья. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе для представителей старшего поколения организовали мастер-класс по изготовлению славянской куклы-оберега. Площадкой для проведения мероприятия стал центр социального обслуживания населения Ильичевского района. Об этом сообщили в администрации города.

Участники познакомились с историей и значением куклы, известной в народе как Зерновушка. Это один из древнейших славянских оберегов, который символизирует достаток, плодородие и благополучие в доме. Главная особенность Зерновушки - ее наполнение: внутрь куклы зашивают зерно - гречку, пшеницу, рис или другие крупы.

- Согласно народным поверьям, чем «полнее» получается оберег, тем богаче будет урожай и сытнее жизнь семьи, - пояснили организаторы.

Для пожилых мариупольцев мастер-класс стал не только возможностью прикоснуться к культурному наследию, но и полезной практикой для здоровья. Работа с тканью, нитками и мелкими предметами - в частности, крупами - способствует развитию мелкой моторики, улучшает координацию движений, а также тренирует память и внимание.

По словам директора центра социального обслуживания Елены Шаповаловой, такие мероприятия имеют большое значение для поддержания активного долголетия, укрепления эмоционального состояния и сохранения связи между поколениями.

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