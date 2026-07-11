Лицей в Макеевке капитально отремонтируют и переоснастят

Ремонт ведут строители из региона-шефа – Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Фото: ТГ/Иванова

В Макеевке капитально ремонтируют лицей №1 «Лидер». Работы ведут строители из региона-шефа – Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Обновленный лицей станет еще одним символом возрождения города. Об этом заявила временно исполняющая полномочия главы городского округа Юлия Иванова, которая лично проверила ход ремонта.

По ее словам, здание преображается буквально на глазах. Строители обновляют учебные кабинеты и классы, утепляют фасад, полностью меняют кровлю и все коммуникации. Ранее в лицее уже отремонтировали пищеблок, а во дворе обустроили современную воркаут-площадку.

Следующий этап преобразований - оснащение лицея. После завершения строительных работ в учебные помещения доставят новую мебель и современное оборудование.

- Каждый обновленный кабинет, каждый класс, где будет тепло, светло и уютно, - это вклад в развитие наших детей, в их возможность получать знания в достойных условиях, - заявила глава Макеевки.

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