Для перемещения людей разрабатывали безопасные маршруты. Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Константиновки. По данным Министерства обороны России, за три дня бойцам 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск удалось вывести из города 20 человек.

Каждый этап эвакуации был тщательно спланирован: для перемещения людей разрабатывали безопасные маршруты. Чтобы обеспечить защиту на разных участках пути, военные задействовали беспилотники, легкие багги, мототранспорт, а также наземные робототехнические комплексы.

ВС РФ продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденной Константиновки Минобороны России

На маршрутах следования эвакуированным жителям оказывали всестороннюю поддержку: их обеспечивали питанием, питьевой водой и лекарствами. При необходимости людям сразу же предоставляли медицинскую помощь.

Одна из спасенных жительниц Константиновки, едва сдерживая слезы, рассказала, как проходили дни ожидания: «Мы только этим и жили».

Бойцы, в свою очередь, подчеркивают: оставлять людей в беде они не намерены.

- Никого не оставим, всех эвакуируем, - твердо заявляют военные, снова и снова возвращаясь на опасные участки, чтобы забрать новые группы жителей.

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