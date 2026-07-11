Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Константиновки. По данным Министерства обороны России, за три дня бойцам 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск удалось вывести из города 20 человек.
Каждый этап эвакуации был тщательно спланирован: для перемещения людей разрабатывали безопасные маршруты. Чтобы обеспечить защиту на разных участках пути, военные задействовали беспилотники, легкие багги, мототранспорт, а также наземные робототехнические комплексы.
Минобороны России
На маршрутах следования эвакуированным жителям оказывали всестороннюю поддержку: их обеспечивали питанием, питьевой водой и лекарствами. При необходимости людям сразу же предоставляли медицинскую помощь.
Одна из спасенных жительниц Константиновки, едва сдерживая слезы, рассказала, как проходили дни ожидания: «Мы только этим и жили».
Бойцы, в свою очередь, подчеркивают: оставлять людей в беде они не намерены.
- Никого не оставим, всех эвакуируем, - твердо заявляют военные, снова и снова возвращаясь на опасные участки, чтобы забрать новые группы жителей.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасенной в Константиновке девочке оказывают всестороннюю помощь
Детский омбудсмен ДНР навестила девочку Софию в детском учреждении (подробнее)