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НовостиПолитика11 июля 2026 7:38

Бойцы ВС РФ за три дня эвакуировали из Константиновки 20 мирных жителейвидео

Российские военные возвращаются на опасные участки за новыми группами гражданских людей
Ирина ДМИТРИЕВА
Для перемещения людей разрабатывали безопасные маршруты. Фото: скриншот видео Минобороны России

Для перемещения людей разрабатывали безопасные маршруты. Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Константиновки. По данным Министерства обороны России, за три дня бойцам 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск удалось вывести из города 20 человек.

Каждый этап эвакуации был тщательно спланирован: для перемещения людей разрабатывали безопасные маршруты. Чтобы обеспечить защиту на разных участках пути, военные задействовали беспилотники, легкие багги, мототранспорт, а также наземные робототехнические комплексы.

ВС РФ продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденной Константиновки

Минобороны России

На маршрутах следования эвакуированным жителям оказывали всестороннюю поддержку: их обеспечивали питанием, питьевой водой и лекарствами. При необходимости людям сразу же предоставляли медицинскую помощь.

Одна из спасенных жительниц Константиновки, едва сдерживая слезы, рассказала, как проходили дни ожидания: «Мы только этим и жили».

Бойцы, в свою очередь, подчеркивают: оставлять людей в беде они не намерены.

- Никого не оставим, всех эвакуируем, - твердо заявляют военные, снова и снова возвращаясь на опасные участки, чтобы забрать новые группы жителей.

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