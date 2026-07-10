Казаки навестили подопечных в доме-интернате в Мариуполе

В гости к мариупольцам приехали атаман, казаки и представители казачьей молодежи. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариупольском доме-интернате № 1 состоялся праздничный концерт - его организовали по случаю Дня семьи, любви и верности. В гости к подопечным приехали атаман, казаки и представители казачьей молодежи Мариупольского отделения общественной организации «Союз казаков - воинов России и Зарубежья». Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

Творческая программа порадовала зрителей разнообразием номеров. На сцене выступили ансамбль народного танца «Первоцвет» под руководством Александра Белоконя и ансамбль «Казачья Азовочка». Украшением концерта стало выступление казака, автора-исполнителя Евгения Иванова. Он исполнил песни о семейных ценностях и патриотические казачьи композиции, которые создали теплую, объединяющую атмосферу.

Сотрудники дома-интерната подчеркнули, что такие встречи имеют большое значение для подопечных: культурные мероприятия становятся важным стимулом для их социальной адаптации и дарят положительные эмоции.

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