В Донецке запретили купаться в городских водоемах

В Донецке действует запрет на купание в местных водоемах. Фото: Администрация Донецка

В Донецке действует запрет на купание в местных водоемах - об этом сообщили в администрации городского округа. Власти подчеркивают, что такие места не оборудованы для отдыха у воды и несут серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.

Для информирования горожан вблизи водоемов установлены специальные запрещающие таблички. В мэрии еще раз напомнили жителям, что отсутствие необходимой инфраструктуры (спасательных постов, очищенного дна, оборудованных зон) делает такое купание крайне опасным.

- Напоминаем: эти места не оборудованы для купания и могут представлять серьезную опасность для жизни, - заявили в администрации Донецка.

Городские власти также акцентировали внимание на личной ответственности каждого за собственную безопасность. В случае чрезвычайной ситуации или несчастного случая на воде необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 101.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прыгали с моста в водоем»: В МЧС рассказали обстоятельства гибели подростка в парке имени Щербакова в Донецке

В Донецке в парке имени Щербакова в водоеме утонул подросток (подробнее)