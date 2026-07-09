В Донецке рассказали, когда начнется восстановление жилья в пострадавших районах

Граждане обратились на личный прием к главе администрации. Фото: max.ru/kulemzin_donetsk

Глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин провел личный прием граждан, на котором основной темой обсуждения стало восстановление жилого фонда в наиболее пострадавших от обстрелов районах города.

Речь идет о Куйбышевском, Киевском, Кировском и Петровском районах, где полное восстановление жилья пока не началось.

По словам главы города, федеральная программа восстановления уже утверждена. Теперь в городе с нетерпением ожидают начала работ подрядчика.

- Как только получим точный календарный график времени работ, проинформируем всех жильцов о начале восстановительных мероприятий, - заявил Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва подтвердила намерение продолжить комплексный ремонт и восстановление инфраструктуры Донецка в 2026 году. Акцент будет сделан на территориях, которые в течение длительного времени подвергались артиллерийским обстрелам ВСУ.

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