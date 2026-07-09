Луганские студенты получат удостоверения от Финансового университета о дополнительном образовании

Фото: пресс-служба ВТБ

Финансовый университет и банк ВТБ завершили программу дополнительной профессиональной подготовки по финансовому анализу. 39 студентов старших курсов успешно прошли тестирование. Занятия вели сотрудники подразделения риск-менеджмента.

Лучшие 19 участников состязались в кейс-чемпионате. Девять из них сейчас претендуют на стажировку в банке.

«Все заинтересованные студенты закончили программу успешно. Конечно, теперь они обладают полезными практическими знаниями, которые пригодятся в любой финансовой деятельности», – подчеркнул Максим Кондратенко, член правления ВТБ.

Виктор Шип, Управляющий ВТБ в Новороссии - вице-президент банка добавил:

«Подготовка квалифицированных кадров - один из ключевых факторов устойчивого развития экономики. В перспективе это будет способствовать развитию финансового рынка и экономики региона в целом».

Напомним, обучение проходило в Луганском государственном университете имени В.Даля с февраля 2026 года.